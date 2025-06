DIRETTA | Calciomercato le news di sabato 7 giugno

Il calciomercato di giugno si infiamma con news, rumors e grandi attese: dall'Inter alla Juventus, dal Napoli al Milan, ogni squadra si prepara a rinforzarsi in vista del Mondiale per Club. Tra acquisti imminenti e trattative a ritmo incalzante, il mercato entra nel vivo. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulle ultime novità di sabato 7 giugno, un bollettino ricco di spunti interessanti per i tifosi più appassionati.

Le ultime notizie su Inter, Juventus, Napoli, Milan, Roma e molto altro su rumours e acquisti Inizia il mese di giugno e si comincia a entrare sempre più nel vivo del calciomercato. Domenica si è aperta infatti la prima finestra valida, fino al 10 giugno, per l’acquisto di nuovi calciatori in vista del Mondiale per Club, ma i temi caldi sono tanti. Rafael Leao  (LaPresse) – Calciomercato.it Ieri giornata fiume per Cristian Chivu nella sede dell’ Inter: il tecnico rumeno, il prescelto per il post Inzaghi, ha firmato il suo contratto con i nerazzurri e si è confrontato con la dirigenza anche sul mercato e la programmazione. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - DIRETTA | Calciomercato, le news di sabato 7 giugno

In questa notizia si parla di: Giugno Calciomercato Diretta News

Calciomercato Juventus, l’attaccante nel mirino per giugno potrebbe sbarcare in Turchia! Clamoroso scenario - La Juventus è al centro di un clamoroso scenario di calciomercato. Nel mirino per giugno, l'attaccante Victor Osimhen potrebbe approdare in Turchia, con il Fenerbahce in prima fila per accaparrarselo.

@FabrizioRomano arriva oggi! Nuovo programma condotto da una delle voci più autorevoli del giornalismo sul calciomercato: Fabrizio Romano. Questo nuovo format quotidiano andrà in diretta dal 3 al 10 giugno alle ore 20:30 ital Partecipa alla discussione

DIRETTA | Calciomercato, le news di sabato 7 giugno - Inizia il mese di giugno e si comincia a entrare sempre più nel vivo del calciomercato. Domenica si è aperta infatti la prima finestra valida, fino al 10 giugno, per l’acquisto di nuovi calciatori in ... calciomercato.it scrive

DIRETTA | Calciomercato, le news di giovedì 5 giugno: no comment Fabregas, Chivu-Inter e Cruz Azul su Jovic - Inizia il mese di giugno e si comincia a entrare sempre più nel vivo del calciomercato. Domenica si è aperta infatti la prima finestra valida, fino al 10 giugno, per l’acquisto di nuovi calciatori in ... Da calciomercato.it

Calciomercato, ultime news di oggi in diretta live - Il calciomercato è già nel vivo: col Mondiale per Club alle porte (14 giugno-13 luglio) la Fifa ha aperto una sessione di mercato extra dal primo al dieci di giugno. Qui tutta la giornata live di vene ... Da sport.sky.it

DIRETTA Calciomercato, Correa vicino al Botafogo le news di mercoledì 4 giugno LIVE