DIRETTA | Calciomercato le news di sabato 7 giugno LIVE

Il calciomercato entra nel vivo: sabato 7 giugno si accendono le news live su tutte le big del calcio italiano e internazionale. Dalle trattative di Inter, Juventus, Napoli, Milan e Roma agli ultimi rumours su acquisti e cessioni, il mercato non si ferma mai. Mentre la prima finestra di luglio si apre, i colpi più caldi sono dietro l’angolo per preparare al meglio le squadre al Mondiale per Club. Resta con noi, perché le novità sono in continuo aggiornamento!

Le ultime notizie su Inter, Juventus, Napoli, Milan, Roma e molto altro su rumours e acquisti Inizia il mese di giugno e si comincia a entrare sempre più nel vivo del calciomercato. Domenica si è aperta infatti la prima finestra valida, fino al 10 giugno, per l'acquisto di nuovi calciatori in vista del Mondiale per Club, ma i temi caldi sono tanti. Rafael Leao  (LaPresse) – Calciomercato.it Ieri giornata fiume per Cristian Chivu nella sede dell' Inter: il tecnico rumeno, il prescelto per il post Inzaghi, ha firmato il suo contratto con i nerazzurri e si è confrontato con la dirigenza anche sul mercato e la programmazione.

