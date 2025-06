Diplomazia religiosa in azione | il dialogo tra Papa Leone XIV Patriarca Kirill e Putin

La recente telefonata tra Papa Leone XIV e Vladimir Putin rappresenta un passo fondamentale verso il dialogo tra le religioni e le nazioni in conflitto. In un momento cruciale, il Papa ha sollecitato gesti concreti per promuovere la pace e l’assistenza umanitaria, evidenziando l’importanza di collaborare per il bene comune. Durante la conversazione, si è aperto un duplice canale di speranza e diplomazia, che potrebbe segnare una svolta nel percorso verso la riconciliazione.

La recente telefonata tra Papa Leone XIV e il presidente russo Vladimir Putin segna un momento significativo nella diplomazia religiosa e politica legata al conflitto tra Russia e Ucraina. Il Papa ha chiesto a Putin un gesto concreto per favorire la pace, sottolineando l’importanza del dialogo e della cooperazione umanitaria, in particolare per lo scambio di prigionieri e l’assistenza ai civili colpiti dalla guerra. Durante la conversazione, Papa Leone ha anche fatto riferimento al Patriarca Kirill, ringraziandolo per gli auguri ricevuti e richiamando i comuni valori cristiani come luce guida per la pace, la difesa della vita e la libertĂ religiosa. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - Diplomazia religiosa in azione: il dialogo tra Papa Leone XIV, Patriarca Kirill e Putin

In questa notizia si parla di: Papa Leone Putin Diplomazia

Sinner va in crisi alla domanda su Papa Leone XIV: “Perché mi dovete mettere in difficoltà ?” - In una conferenza stampa post-match, Jannik Sinner ha vissuto un momento di imbarazzo quando un giornalista gli ha posto una domanda riguardante il nuovo Papa Leone XIV, Robert Francis Prevost.

Il capo del Cremlino ringrazia Leone per l’aiuto a risolvere la crisi, però rifiuta un faccia a faccia con Zelensky. «Voglio la diplomazia, lui cerca l’escalation». Trump: «Reagirà ai blitz ucraini, la pace non sarà immediata». di @RicoAlessandro Partecipa alla discussione

La diplomazia di Leone, la tela dell’ascolto al tempo di Trump e Putin - Nei primi passi da Pontefice Prevost si affida molto ai collaboratori che ha ereditato, da Paolin a Zuppi. E ringrazia la Segreteria di Stato: â€śÈ evidente che ... Lo riporta repubblica.it

Riparte la "diplomazia al telefono" di Putin: parla con Papa Leone e Trump di Ucraina e altri temi - Il presidente russo ha avuto una chiamata mercoledì con il Pontefice, che si è detto disponibile a contribuire alla pace con l'Ucraina. Il Cremlino ha apprezzato. Telefonata anche con Trump, il presid ... msn.com scrive

La telefonata tra Putin e il Papa e lo spiraglio (piccolo) per la pace - Dopo l’ennesimo fallimento dei negoziati di Istanbul e dopo che il presidente russo ha ribadito a Trump di voler continuare il conflitto, la telefonata tra lo zar e Leone XIV può segnare l’avvio di un ... Si legge su famigliacristiana.it

Kremlin Rejects Pope Leo XIV’s Offer to Host Ukraine Talks, Vatican Is Not a Neutral Venue | AC1B