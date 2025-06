' Dinner in the sky' in Darsena la cena a 50 metri d’altezza con vista mozzafiato

Preparati a vivere un’esperienza unica nel suo genere: “Dinner in the Sky” sbarca a Darsena, offrendo una cena a 50 metri di altezza con una vista mozzafiato sulla città e sul porto. Un’installazione speciale che trasforma il modo di gustare il cibo, diventando la novità dell’estate ferrarese. Dal 22 al 27 luglio, lasciati affascinare da questa straordinaria esperienza e scopri come l’eccellenza culinaria si sposi con panorami indimenticabili, rendendo ogni boccone un momento di pura magia.

Cenare a 50 metri di altezza con vista sulla città e sulla Darsena. Si annuncia come la novità dell'estate ferrarese quella che viene chiamata 'Dinner in the sky' in programma da martedì 22 a domenica 27 luglio all'interno delle iniziative speciali previste quest'anno per la nuova edizione di.

Dinner in the Sky Ferrara, aperitivi e cene a 50 metri: quando e come prenotare - Ferrara, 21 dicembre 2024 – Per la prima volta, la città ospiterà Dinner in the Sky, l’innovativa attrazione che offre la possibilità di cenare a 50 metri di altezza, sospesi nel cielo. Riporta msn.com

Dinner in the Sky a Ferrara, aperitivi e cene sospesi nel cielo - Dal 22 al 27 luglio 2025 a Ferrara arriva Dinner in ... di cenare a 50 metri di altezza, sospesi nel cielo. L'evento si terrà nel suggestivo Lungofiume della nuova Darsena riqualificata di ... Si legge su msn.com

Dinner in the sky, pranzo e cena con vista autodromo: ristorante a 50 metri d’altezza - Dinner in the Sky, celebre ristorante sospeso a 50 metri d’altezza per la prima volta in Italia, fa rotta sull’autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola e prenota già il posto di gettonatissima ... Da ilrestodelcarlino.it

