Difesa Juve | Leonardo Balerdi colpo perfetto

La Juventus punta a rafforzare la propria difesa con un nome di grande peso: Leonardo Balerdi. A soli 26 anni, il capitano del Marsiglia si sta confermando come uno dei talenti più interessanti del panorama europeo, apprezzato anche da Igor Tudor, suo ex allenatore. Con il suo mix di esperienza e talento, Balerdi potrebbe rappresentare il colpo perfetto per la nuova stagione bianconera. La prossima mossa della Vecchia Signora promette scintille.

Balerdi, il nome che convince la Juventus Leonardo Balerdi, 26enne difensore e capitano del Marsiglia, è il nuovo obiettivo della difesa Juve. La Gazzetta dello Sport sottolinea come il giocatore argentino, con passaporto italiano, sia apprezzato dal tecnico bianconero Igor Tudor, che lo ha allenato all’OM nel 2022-23, e da L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Difesa Juve: Leonardo Balerdi, colpo perfetto

