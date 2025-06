Dieci anni di servizi gratuiti nel nome di Lorenzo

Da dieci anni, l’associazione Perrone (Alp) onora la memoria di Lorenzo, un giovane scomparso prematuramente, offrendo servizi gratuiti sul territorio e promuovendo una cultura della prevenzione. Questi numeri testimoniano il grande impegno e la passione di una comunità che si unisce per fare la differenza. Insieme, continuiamo a combattere per un futuro in cui nessun ragazzo debba affrontare le stesse battaglie, mantenendo vivo il suo sogno di speranza e solidarietà.

Dieci anni di servizi gratuiti sul territorio e di cultura della prevenzione. Sono numeri che pesano quelli che ha presentato l’associazione Perrone (Alp), fondata dai genitori e dagli amici di Lorenzo Perrone, scomparso a soli 17 anni nel 2007 a causa di una grave malattia oncoematologica. La famiglia volle creare una onlus per tenere vivo il suo ricordo, ma soprattutto per lottare affinché altri ragazzi non fossero costretti a vivere il suo calvario. Con la nascita de La Casa di Lorenzo, centro di ascolto e supporto psicologico per i malati di tumore e per i loro familiari, la struttura dell’Alp si è allargata e oggi, tra operatori e volontari, collaborano con oltre 20 persone. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

