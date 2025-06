Diagnosi precoce dei tumori della pelle tra prevenzione e cura convegno con Mulè

Roma si prepara a un evento imperdibile: il convegno “Diagnosi precoce dei tumori della pelle tra prevenzione e cura”, che si terrà il 11 giugno presso la Sala della Lupa di Montecitorio. Un’occasione per approfondire, con esperti e autorità, gli strumenti più efficaci nella lotta contro questa emergenza sanitaria. Un passo fondamentale verso una diagnosi tempestiva che può salvare vite. Non mancate a questa importante giornata di confronto e sensibilizzazione.

Giorgio Mulè ROMA – Mercoledì 11 giugno, alle ore 15, presso la Sala della Lupa di Montecitorio si svolgerà il convegno “Diagnosi precoce dei tumori della pelle tra prevenzione e cura”, analisi e valutazione dei dati dello screening presso la Camera svolto a cura della fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS. Intervengono il vice presidente della Camera dei Deputati, Giorgio Mulè, il Questore, Paolo Trancassini, il Segretario generale, Fabrizio Castaldi, Angelo Santoliquido, del Policlinico Agostino Gemelli, Coordinatore dei servizi di assistenza medico-sanitaria della Camera, e Ketty Peris, Professore ordinario di dermatologia – Policlinico Agostino Gemelli – Roma. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - “Diagnosi precoce dei tumori della pelle tra prevenzione e cura”, convegno con Mulè

