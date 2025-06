Di prossima uscita il vocabolario dialettale di Maierato a cura di Domenico Mimmo Rizzo e Massimo Brundia

Presto sarà disponibile il nuovo Vocabolario Dialettale di Maierato, curato da Domenico Mimmo Rizzo e Massimo Brundia. Due appassionati studiosi che, con passione e competenza, ci accompagneranno alla scoperta delle sfumature linguistiche di un dialetto ricco di storia e tradizione. Un’opportunità unica per immergersi nelle radici culturali del territorio e riscoprire il valore di espressioni vivaci e intraducibili. Il viaggio nel dialetto di Maierato sta per aprirsi: non lasciartelo sfuggire!

di Pino Cinquegrana * Parra comu ti mparau mammata o focularu, è una espressione molto vivace, non facile da tradurre in italiano e che comunque richiede più interpretazioni che lasciamo al momento della presentazione de vocabolario di Maierato dei due autori Mimmo e Massimo che da anni si occupano di dialetto locale. Nell'uso dialettale si richiede una maggiore comprensività, una facile decodificazione del termine usato, una percezione del suono di richiamo al sentire persino la musicalità della parola per comprendere l'atto comunicativo, come ad esempio: arrivau arzira all'ottu non è la stessa cosa di arrivau u saputuni u dici a sua.

