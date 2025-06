Di chi è la colpa se i poveri non votano più

In un Paese in cui la partecipazione democratica si erode, sorge spontanea una domanda: di chi è davvero la colpa se i poveri smettono di votare? Al momento dello spoglio, scopriremo se la loro scelta è influenzata dalle promesse di Landini e Schlein o se preferiscono rifugiarsi nel parco, considerato che la riforma del lavoro diventa un tema troppo serio per essere affrontato con le idee di una sinistra più attenta ai diritti civili che al salario reale dei lavoratori.

Al momento dello spoglio, vedremo se "chi sta peggio" si è lasciato convincere da Landini e Schlein. Oppure se è andato al parco, perché la riforma del lavoro è argomento troppo serio per affrontarlo con le idee di una sinistra alla quale i diritti civili (reali, ma soprattutto presunti) interessano più del magro salario dei lavoratori. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Di chi è la colpa se i poveri non votano più

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Colpa Poveri Votano Salario

Andrea Ichino: ecco perché i salari italiani sono poveri - L’Italia, spiega l’economista, non cresce da 40 anni. Diverse le colpe, equamente divise tra sindacati, imprese e burocrazia. E c’entra anche la famiglia ... Lo riporta italiaoggi.it

Italiani più poveri per colpa dell'euro - Quindi con lo stesso salario il carrello della spesa diviene sempre più misero. E, si torna, a chiedere, giustamente, l'adeguamento dei salari. Ma attenzione a quello che disse Maria Antonietta ... Come scrive iltempo.it

Perché i poveri votano a destra e smettono di chiedere più uguaglianza alla politica - votano sempre più a destra. E le campagne elettorali si vincono con battaglie simboliche su religione, immigrazione e “valori tradizionali” più che su salari e welfare. La polarizzazione ... Secondo repubblica.it

Lenzi: Sostenere i poveri ma non con il reddito di cittadinanza. Fassina: Spiegami perché!