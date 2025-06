Detenuti con figli la Regione lancia un progetto per accoglienza extra-carceraria

In un crescente impegno per tutelare i diritti dei più vulnerabili, la regione lancia un innovativo progetto di accoglienza extra carceraria per detenuti con figli. Un’iniziativa che mira a preservare la genitorialità e garantire un ambiente sicuro e adeguato ai bambini, lontano dalle mura del carcere. L’assessorato regionale della Famiglia e delle politiche sociali pubblicherà la prossima settimana un Avviso rivolto agli...

Sostegno ai genitori detenuti con figli: al via un progetto sperimentale in Sicilia - Un nuovo progetto sperimentale in Sicilia mette al centro i diritti dei minori e la tutela della genitorialità, offrendo sostegno ai genitori detenuti con figli.

