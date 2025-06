Destini in movimento | al Porto Antico arriva la 27^ edizione del Suq Festival

Il Porto Antico di Genova si trasforma in un palcoscenico vibrante per la 27^ edizione del Suq Festival, un evento imperdibile dedicato al Teatro del Dialogo. Dal 12 al 22 giugno 2025, artisti e spettatori si immergeranno in un viaggio tra culture e storie, esplorando il tema "Destini in movimento". Un’occasione unica per scoprire come il cambiamento e la diversità abbiano plasmato il nostro mondo, inaugurando così una proposta triennale ricca di emozioni e riflessioni.

Il 27° Suq Festival - Teatro del Dialogo si svolge dal 12 al 22 giugno 2025 al Porto Antico di Genova e in altri luoghi della cittĂ , con uno spettacolo il 27 giugno al Museo Preistorico dei Balzi Rossi di Ventimiglia. Il tema è Destini in movimento, con cui si inaugura la proposta triennale. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Destini in movimento: al Porto Antico arriva la 27^ edizione del Suq Festival

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Destini Movimento Porto Antico

“Destini in movimento”: al via il 27° Suq Festival al Porto Antico di Genova Partecipa alla discussione

Destini in movimento, a Genova torna il Suq: da “Mi chiamo Omar” all’omaggio a Battiato - Genova – Grande ritorno per il Suq Festival - Teatro del Dialogo. La 27 esima edizione si svolge dal 12 al 22 giugno al Porto Antico e in altri luoghi di Genova (il Teatro della Tosse e la Chiesa di S ... Lo riporta ilsecoloxix.it

“Destini in movimento”, il Suq Festival pronto a partire con l’edizione numero 27: tutti gli eventi al Porto Antico - Genova. Il 27° Suq Festival – Teatro del Dialogo si svolge dal 12 al 22 giugno 2025 al Porto Antico di Genova e in altri luoghi della città, con uno spettacolo il 27 giugno al Museo Preistorico dei Ba ... Segnala msn.com

Il 'Suq' al Porto Antico: undici giorni in cui culture diverse si fondono nel segno del dialogo - Oltre 100 ospiti con 60 appuntamenti che spaziano da spettacoli teatrali a concerti, da incontri a presentazioni di libri, da workshop a showcooking con la Piazza delle Feste del Porto Antico trasform ... Lo riporta primocanale.it

Ruota Panoramica al Porto Antico: lavori in corso