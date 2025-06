Design del gioiello | a Firenze nasce il master che unisce bottega e 3D

Nel cuore di Firenze, la culla dell'arte e della tradizione, nasce un innovativo Master che coniuga l'eredità artigianale con le tecnologie più avanzate. Il nuovo percorso in “Arte del gioiello contemporaneo” unisce la sapiente bottega toscana alla modellazione digitale 3D, offrendo agli studenti un’esperienza unica e completa. Un’opportunità imperdibile per chi sogna di plasmare il futuro del gioiello, valorizzando il patrimonio e l’innovazione.

Firenze, 7 giugno 2025 - Il sapere umanistico toscano incontra la modellazione classica e digitale nel nuovo Master Accademico di I livello in “Arte del gioiello contemporaneo”, al via nell’anno accademico 20252026. Promosso dall’ Accademia di Belle Arti di Firenze in collaborazione con la Scuola LAO – Le Arti Orafe e con l’ Istituto Gemmologico Fiorentino, il percorso intende valorizzare un comparto che in Toscana rappresenta da sempre la sintesi fra tradizione storica e innovazione produttiva. Le iscrizioni sono aperte fino al 3 settembre prossimo e l'obiettivo del corso sarà quello di formare competenze capaci di creare prototipi di gioielleria per l’artigianato artistico contemporaneo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Design del gioiello: a Firenze nasce il master che unisce bottega e 3D

