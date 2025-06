Deposito di rifiuti pericolosi su un' azienda agricola sequestrata l' area

Un’azienda agricola un tempo rigogliosa si è trasformata in un deposito incontrollato di rifiuti pericolosi, mettendo a rischio l’ambiente e la salute pubblica. Grazie all’intervento tempestivo del nucleo ambientale della polizia locale, coordinato con il Nas e il servizio di prevenzione, l’area è stata sequestrata e il titolare denunciato e multato. Questa azione dimostra come la tutela ambientale sia una priorità irrinunciabile, ma quale sarà il passo successivo?

Un'azienda agricola diventata deposito incontrollato di rifiuti pericolosi sequestrata, il titolare denunciato e multato. Giovedì 29 maggio il nucleo ambientale della polizia locale è intervenuto, su richiesta del nucleo antisofisticazione e sanità (Nas) e del dipartimento di prevenzione servizio. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it © Veneziatoday.it - Deposito di rifiuti pericolosi su un'azienda agricola, sequestrata l'area

