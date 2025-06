Depay e Dumfries on Target come vittoria per l’apertura dei Paesi Bassi

L'apertura delle qualificazioni mondiali dei Paesi Bassi si è tinta di successo, con Depay e Dumfries a segno in Finlandia. Una vittoria convincente che infiamma le speranze degli Orange di conquistare il pass per il Qatar, consolidando la loro posizione di favorito nel Gruppo G. La strada verso il mondiale è ormai tracciata, e l'entusiasmo cresce: questa vittoria è solo l'inizio di un cammino entusiasmante.

I Paesi Bassi hanno aperto la loro campagna di qualificazione della Coppa del Mondo con stile con una comoda vittoria per 2-0 in Finlandia stasera. Memphis Depay e Denzel Dumfries erano al bersaglio per gli Orange, che sono i favoriti per qualificarsi dal Gruppo G insieme alla Polonia. Depay ha aperto le marcature al sesto minuto dopo alcuni giochi di gioco nella difesa della Finlandia e Dumfries ha raddoppiato il loro vantaggio a metà del primo tempo, sparando in rete dopo essere stato scelto da Cody Gakpo.