Denisa Maria Adas e Ana Maria Andrei l' aggressione al killer il sangue assente il buco nelle telecamere Cosa non torna nella confessione

Un episodio avvolto nel mistero, dove le incongruenze nella confessione di Vasile Frumuzache sollevano più domande che risposte. L’aggressione in carcere di un cugino e i dettagli ancora oscuri sulla scena dell’omicidio di Maria Denisa Adas spingono gli investigatori a rivedere ogni tassello. Cosa si nasconde dietro questa intricata vicenda? La verità potrebbe essere più complessa di quanto sembri, lasciando spazio a dubbi e ipotesi inquietanti.

L'aggressione in carcere a Vasile Frumuzache da parte di un cugino di una vittima, alcuni dubbi posti dalla sua confessione sull'omicidio di Maria Denisa Adas tanto da far ipotizzare la. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Denisa Maria Adas e Ana Maria Andrei, l'aggressione al killer, il sangue assente, il buco nelle telecamere. Cosa non torna nella confessione

In questa notizia si parla di: Maria Denisa Adas Aggressione

Denisa Maria Adas scomparsa a Prato, ritrovata l'auto ma i telefoni sono spenti: ore d'ansia per la 30enne di Roma - Ore di angoscia per Denisa Maria Adas, 30enne romena scomparsa da Prato da giovedì 15 maggio. Ritrovata l’auto, ma i suoi telefoni sono spenti, alimentando il mistero sulla sua sorte.

Il killer di Denisa Maria Adas aggredito in carcere da un parente dell’altra escort uccisa nel 2024. L’aggressione con olio bollente al volto.Scatta la ricerca ed il confronto con altre donne scomparse. L'ombra del serial killer. Partecipa alla discussione

Caso Denisa Adas: nuove piste emergono mentre il killer viene aggredito in carcere - Dopo la sconvolgente confessione di ieri da parte di Vasile Frumuzache, reo confesso degli omicidi di Denisa Maria Adas e Ana Maria Andrei, la giornata di ... gonews.it scrive

Vasile Frumuzache, killer di Maria Denisa Adas aggredito in carcere. Chi è il reo confesso - Leggi su Sky TG24 l'articolo Vasile Frumuzache, killer di Maria Denisa Adas aggredito in carcere. Chi è il reo confesso ... Secondo tg24.sky.it

Il killer di Denisa aggredito in carcere, nuovi indizi su possibili altre vittime oltre ai due casi confessati - Vasile Frumuzache, accusato degli omicidi di Ana Maria Andrei e Denisa Maria Adas, è stato aggredito in carcere da un parente della seconda donna. Per gli inquirenti forse ci sono segnali di altri fem ... Come scrive ansa.it

Maria Denisa Adas, come è morta e perché è stata uccisa? Il killer Vasile Frumuzache confessa