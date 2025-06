Denisa l’autopsia rivela i dettagli dell’orrore e le contraddizioni dell’assassino

L’autopsia di Maria Denisa Paun svela dettagli sconvolgenti e contraddizioni inquietanti sull’omicidio che ha sconvolto Prato. Un colpo letale, un gesto rapido e brutale, che evidenzia la freddezza dell’assassino e il mistero ancora avvolto intorno alle sue motivazioni. La ricostruzione dei fatti si fa sempre più complessa, lasciando interrogativi irrisolti e un dolore profondo che non trova ancora pace. La verità sta emergendo, ma molti tasselli restano oscuri.

Prato, 7 giugno 2025 – Un colpo netto, un solo fendente ha tagliato la testa di Maria Denisa Paun, la 30enne scomparsa e uccisa nella notte del 15 maggio scorso da un residence in via Ferrucci a Prato, il cui cadavere è stato poi trovato in un campo a Montecatini Terme. Cadavere riconosciuto dalla mamma e dalla cognata di Denisa dalla foto di un tatuaggio. Non si poteva fare altrimenti considerati i pochi resti a disposizione e il loro avanzatissimo stato di decomposizione. E’ uno dei primi risultati dell’ autopsia eseguita questa mattina all’ospedale di Pistoia dal medico legale Luciana Sonnellini. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Denisa, l’autopsia rivela i dettagli dell’orrore e le contraddizioni dell’assassino

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Denisa Autopsia Rivela Dettagli

Denisa Paun uccisa e poi decapitata. Il killer confessa: "Mi ricattava". Il corpo in un trolley - " Mi ricattava, per questo l’ho uccisa ", ha detto l’uomo, ammettendo il delitto. Frumuzache, anche lui romeno, è sposato, padre di due figli, residente a Monsummano Terme. Sostiene che Denisa gli ... Come scrive tg.la7.it

Il killer di Denisa confessa: "Ho ucciso un’altra donna". I resti trovati nel campo vicino a quelli della escort - La nuova confessione di Vasile Frumuzache. Trovata nel giardino di casa la Bmw della ballerina scomparsa da Montecatini nell’agosto scorso. "Scappava, l’ho accoltellata". Riporta msn.com

The War Terror - A Thrilling Mystery Adventure! | Arthur B. Reeve