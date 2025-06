Delitto di Garlasco l’avvocato di Andrea Sempio e l’elemento che lo scagionerebbe | cos’ha detto Lovati

Nel complesso caso di Garlasco, l'avvocato di Andrea Sempio, Massimo Lovati, ha svelato un dettaglio cruciale che potrebbe ribaltare le sorti dell’indagine: una telefonata effettuata dopo il delitto. Questo elemento, se confermato, rappresenterebbe una prova decisiva a favore dell’innocenza dell’imputato, aprendo nuove prospettive sulla verità e sulla giustizia. Ma cosa ha esattamente detto Lovati?

L'avvocato di Andrea Sempio, Massimo Lovati, ha evidenziato un elemento che scagionerebbe il suo assistito: una telefonata dopo il delitto di Garlasco. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Delitto di Garlasco, l’avvocato di Andrea Sempio e l’elemento che lo “scagionerebbe”: cos’ha detto Lovati

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Delitto Garlasco Avvocato Andrea

Garlasco, blitz dei carabinieri a casa di Andrea Sempio, dei genitori e di due amici. La perquisizione all'alba, si cerca l'arma del delitto - All'alba del 14 maggio, un'operazione dei Carabinieri di Milano ha interessato la casa di Andrea Sempio, unitamente a quella dei genitori e di due amici.

Continua la nostra inchiesta sul delitto di Garlasco: Alessandro De Giuseppe e Riccardo Festinese hanno intervistato l’avvocato di Andrea Sempio, Massimo Lovati, e ci mostrano per la prima volta alcune dichiarazioni di un testimone di sei anni fa #LeIene Partecipa alla discussione

Delitto di #Garlasco: “Impronta di Andrea Sempio accanto al cadavere di Chiara Poggi? Per me ennesima bufala”. L'avvocato Massimo Lovati, difensore dell’indagato nella nuova inchiesta. “Non abbiamo paura di niente". #chilhavisto?https://bit.ly/43alGAx Partecipa alla discussione

Delitto di Garlasco, la prova "regina” contro Andrea Sempio è sparita: la nuova indagine sul dna è a rischio - La prova "regina" contro Andrea Sempio nel delitto di Garlasco è scomparsa insieme ad altri reperti, ma nuove analisi rivelano tracce DNA maschile ignoto ... Scrive virgilio.it

Garlasco, Lovati non si tiene con l'altro avvocato: "Porta rispetto". E cala il gelo - Dal momento in cui la procura di Pavia ha riaperto il caso di Garlasco e inserito nel registro degli indagati Andrea Sempio, le discussioni in tv sul ... Secondo iltempo.it

Garlasco, i genitori di Sempio: "Andrea era a casa, stanno manovrando tutto" - Quarto Grado, il programma di cronaca di Rete 4, è ripartito dal caso di Garlasco. Il conduttore Gianluigi Nuzzi, dopo aver avanzato una ... Scrive iltempo.it

Delitto Garlasco, l'avvocato di Andrea Sempio: Le perquisizioni dopo 18 anni? Una follia