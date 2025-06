Delitto di Garlasco l’accusa del giudice ai colleghi | Sono impreparati a maneggiare i progressi della scienza

Nel caso di Garlasco, il giudice Giuseppe Gennari lancia un’accusa forte: i magistrati italiani sono impreparati a gestire i progressi della scienza forense. Questa lacuna rischia di compromettere la giustizia, mettendo in discussione diritti fondamentali e credibilità dei processi. La sfida è enorme, e ora più che mai, il sistema giudiziario deve aggiornarsi per evitare che la scienza diventi un’arma a doppio taglio.

Giuseppe Gennari, giudice del Tribunale di Milano e autore di numerosi articoli e monografie sulla genetica forense pubblicati su riviste giuridiche internazionali, trae spunto dalla riapertura dell'indagine sul delitto di Garlasco per riflettere sull'arretratezza italiana in questo campo e sulle devastanti conseguenze. Intanto, la risposta che sembra ovvia alla domanda se la scienza abbia favorito l'accertamento della verità giudiziaria non è così scontata dal suo punto di vista.

