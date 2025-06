Degustibus | a Montecatini Val di Cecina si va a tavola con gli etruschi

Se ami scoprire i sapori autentici e immergerti nella storia locale, non puoi perdere Degustibus a Montecatini Val di Cecina. Domenica 8 giugno alle ore 16.00, presso la sala Calderai della Miniera, questo evento ti guiderà in un viaggio nel tempo tra gli Etruschi, unendo cultura e gastronomia in un’esperienza indimenticabile. Preparati a vivere un pomeriggio di scoperte uniche, dove passato e presente si incontrano in tavola.

Domenica 8 giugno ore 16.00 presso la sala Calderai, Miniera di Montecatini Val di Cecina (Pisa) si svolgerĂ un nuovo appuntamento del programma DEGUSTIBUS dedicato alla valorizzazione culturale ed enogastronomica del territorio di Montecatini val di Cecina (Pisa).L’iniziativa, coordinata dal. 🔗 Leggi su Pisatoday.it © Pisatoday.it - Degustibus: a Montecatini Val di Cecina si va a tavola con gli etruschi

