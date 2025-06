Definito il nuovo Cda della Port Authority | Mirko Benetti è il nuovo presidente della società

Il rinnovo del consiglio di amministrazione della Port Authority di Pisa segna un nuovo capitolo per la gestione del canale dei Navicelli. Con Mirko Benetti alla guida come nuovo presidente, si apre una fase di rinnovamento e sviluppo. L’assemblea di venerdì 6 giugno ha visto l’elezione di figure chiave, pronte a guidare la società verso obiettivi ambiziosi. Un passo importante per il futuro della mobilità e dell’economia locale.

Si rinnova il Cda della Port Authority di Pisa, la società controllata dal Comune di Pisa cui è affidata la manutenzione e la gestione del canale navigabile dei Navicelli. Si tenuta nella mattina di venerdì 6 giugno l'assemblea dei soci nella quale sono stati eletti il nuovo presidente e i.

Mirko Benetti nuovo presidente della Port Authority di Pisa - Mirko Benetti, executive di spicco e professionista di lunga esperienza, è stato nominato nuovo presidente della Port Authority di Pisa.