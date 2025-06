Dedicato a te | una giornata di sport e solidarietà per Angelo Galasso

Dedicato a te: una giornata di sport e solidarietà per ricordare Angelo Galasso, il giovane di Montoro scomparso tragicamente in un incidente stradale. Un evento speciale organizzato dal gruppo Black Zone, che unisce comunità e passione, celebrando la vita e i valori di amicizia e solidarietà. Sabato 14 giugno, dalle 10 in poi, sarà un’occasione per condividere emozioni e sorrisi, rafforzando il legame tra i partecipanti e rendendo omaggio alla memoria di Angelo.

Una giornata all’insegna dello sport, dell’amicizia e della solidarietà per ricordare Angelo Galasso, il giovane di Montoro tragicamente scomparso in un incidente stradale. “Dedicato a te”, l’iniziativa, organizzata dal gruppo Black Zone, si terrà sabato 14 giugno, a partire dalle ore 10, fino. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - "Dedicato a te": una giornata di sport e solidarietà per Angelo Galasso

