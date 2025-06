Dedicato a te lo sport si fa memoria | evento in ricordo di Angelo Galasso

Un’intera giornata dedicata allo sport, alla solidarietà e al ricordo di Angelo Galasso, giovane di Montoro scomparso tragicamente in un incidente. “Dedicato a te” è l’evento promosso dal gruppo Black Zone, che il 14 giugno trasformerà il Giardino dello… in un luogo di emozioni, unendo comunità e valori nel nome della memoria. Un’occasione speciale per onorare la sua vita e rafforzare il legame tra sport e solidarietà.

Tempo di lettura: 2 minuti Sport e solidarietà nel ricordo di Angelo Galasso: un evento per non dimenticare. Una giornata all’insegna dello sport, dell’amicizia e della solidarietà per ricordare Angelo Galasso, il giovane di Montoro tragicamente scomparso in un incidente stradal e. “ Dedicato a te ”, l’iniziativa, organizzata dal gruppo Black Zone, si terrà sabato 14 giugno, a partire dalle ore 10, fino alla mezzanotte, presso il Giardino dello Sport di Avellino, un luogo simbolo di aggregazione e condivisione. L’ingresso è libero. Durante l’evento sarà possibile partecipare a tornei di calcetto, beach volley e padel, discipline scelte non solo per promuovere uno stile di vita sano e attivo, ma anche per riflettere sul valore del gioco di squadra e della condivisione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - “Dedicato a te”, lo sport si fa memoria: evento in ricordo di Angelo Galasso

