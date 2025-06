Decreto sicurezza sciagurato e separazione delle carriere necessaria | parla Battocletti presidente della Camera penale friulana

Il decreto sicurezza, definito da Battocletti, presidente della Camera Penale Friulana, come "sciagurato," rappresenta un passo indietro nel contrasto alle fragilità sociali. La sua approvazione definitiva evidenzia la necessità di una separazione delle carriere, per garantire un sistema più giusto e trasparente. Solo attraverso un cambiamento strutturale possiamo sperare di affrontare con efficacia le sfide sociali odierne e promuovere una giustizia più equa per tutti.

Di recente è diventato legge a tutti gli effetti il decreto sicurezza. “Si tratta di un provvedimento sciagurato, rispetto al quale la posizione delle camere penali è molto forte. Credo che questo modo di affrontare le questioni sociali, come la marginalità e il dissenso, attraverso la. 🔗 Leggi su Udinetoday.it © Udinetoday.it - Decreto sicurezza "sciagurato" e separazione delle carriere "necessaria": parla Battocletti, presidente della Camera penale friulana

