Decreto sicurezza il lapsus di Francesco Cancellato | Vogliono criminalizzare chi delinque Gogna social

Un lapsus può scatenare tempeste mediatiche: è quanto è accaduto a Francesco Cancellato, direttore di Fanpage, travolto da una gogna social dopo un fraintendimento durante Otto e mezzo. In un momento di discussione sul decreto sicurezza, una frase sfuggita ha acceso un incendio di polemiche, portando il giornalista a dover chiarire rapidamente. È evidente come nel mondo digitale le parole possano diventare armi a doppio taglio, trasformando una battuta in un caso di cronaca.

È bastata una frase, forse un lapsus, per innescare una bufera social contro Francesco Cancellato, direttore del quotidiano online Fanpage. L'episodio si è verificato durante la trasmissione Otto e mezzo, condotta da Lilli Gruber, in cui si discuteva il nuovo decreto sicurezza varato dal governo guidato da Giorgia Meloni. Una frase sfuggita in diretta ha acceso un'ondata di critiche, spingendo il giornalista a una precipitosa precisazione pubblica. Le parole finite sotto accusa sono state: "Il governo criminalizza chi delinque".

In pratica vi spiego qual è la storia. Francesco voleva dire «vuol criminalizzare chi protesta» (o chi «non delinque»). Sbaglia a dire. E LA PREMIER, non uno sciacquapalle da tre lire, un portaborse, uno sparaballe di partito, usa il lapsus per farci propaganda. Partecipa alla discussione

Non avevo capito che era Francesco Cancellato il giornalista con cui Meloni se l’è presa in un tweet attribuendogli una cosa che non aveva detto e scatenandogli contro la gogna social. Strano! Partecipa alla discussione

