Decine di mucche cadono nel fiume | alcune sono morte

Un incidente insolito scuote la tranquilla campagna tra Milano e Varese: decine di mucche sono finite nel canale Villoresi, con alcune purtroppo decedute. L’origine della caduta resta ancora un mistero, lasciando gli abitanti e le autorità a cercare risposte. Questa vicenda solleva importanti interrogativi sulla sicurezza degli allevamenti e sulla gestione dei fenomeni accidentali in aree rurali. La vicenda ci invita a riflettere sull’importanza di prevenzione e sorveglianza.

Una trentina di mucche sono cadute nelle acque del canale Villoresi tra Arconate e Busto Garolfo, a cavallo delle province di Milano e Varese. Gli animali si trovavano in un allevamento e non è chiaro cosa abbia causato la loro caduta nel canale. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di venerdì 6. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Decine di mucche cadono nel fiume: alcune sono morte

