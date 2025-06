Debutto Milan e Inter a San Siro | Serie A inizia il 23-24 agosto

Il calcio torna a infiammare Milano con l’attesissimo debutto di Milan e Inter a San Siro nel weekend del 23-24 agosto, segnando l’inizio della Serie A 2023/2024. Un avvio anticipato per via dei Giochi Olimpici Invernali che trasformeranno lo stadio già a gennaio. Nei primi match, Milan sfida la Cremonese, mentre l’Inter affronta il Torino, promettendo spettacolo e passione sin da subito. La stagione sarà ricca di emozioni, con sfide che definiranno il destino dei due club milanesi.

Le due milanesi debutteranno a San Siro nel weekend del 23-24 agosto, data d’inizio del campionato di serie A. Questo perché a gennaio San Siro sarà occupato per i Giochi olimpici invernali e dunque nerazzurri e rossoneri in quel periodo dovranno traslocare. Si parte dunque con Milan-Cremonese e Inter-Torino (in giornate differenti). Poi per i nerazzurri alla terza giornata trasferta in casa Juve e all’ottava giornata la sfida col Napoli al Maradona. Il derby d’andata dopo dodici turni. Proprio coi partenopei inizierà il girone di ritorno dei nerazzurri, che si chiuderà con la trappola finale: alla 36esima l’Inter andrà all’Olimpico in casa della Lazio, l’ultima giornata invece sarà in casa del Bologna che tante amarezze ha riservato di recente. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net