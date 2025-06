De Pieri Inter il gioiellino classe 2006 parteciperà al Mondiale per club? Ecco la volontà del club nerazzurro

De Pieri Inter, il talento classe 2006, si prepara a fare il grande salto nel calcio dei professionisti: la sua crescita rapida e le sue prestazioni straordinarie gli hanno aperto le porte del Mondiale per Club con la Prima squadra. Un’opportunità che potrebbe segnare definitivamente il suo cammino verso l’élite del calcio internazionale, confermando che il futuro nerazzurro brilla già oggi.

De Pieri Inter, il gioiellino nerazzurro è pronto per il definitivo salto nel calcio dei grandi: il classe 2006 potrebbe partecipare al Mondiale per Club con la Prima squadra. De Pieri si è affermato come uno dei migliori giovani talenti del settore giovanile dell’Inter nella stagione appena conclusa. Il giovane attaccante del 2006 ha segnato 11 gol tra campionato e Youth League, conquistando il titolo di campione d’Italia con la Primavera e ottenendo un posto nella top 11 della categoria. La sua stagione memorabile è stata coronata dall’esordio in Prima Squadra durante la partita di Champions League contro il Monaco il 29 gennaio. 🔗 Leggi su Internews24.com