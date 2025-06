De Luca sul possibile ok al terzo mandato | Meloni ha mostrato intelligenza politica

Vincenzo De Luca sottolinea come la decisione di Meloni di evitare il conflitto sul terzo mandato dimostri una strategia politica saggia, capace di preservare l’unità della coalizione di centrodestra. La sua analisi evidenzia come questa mossa possa influenzare positivamente il futuro politico del Paese, mantenendo saldo il fronte del governo e rafforzando la posizione della leader. In un panorama complesso, la sua capacità di leadership si conferma ancora una volta essenziale per affrontare le sfide imminenti.

"La vicenda del terzo mandato rischia di lacerare la coalizione di centrodestra. Credo che Meloni abbia mostrato, ancora una volta, intelligenza politica evitando un conflitto interno non banale". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, commentando il dibattito. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - De Luca sul possibile ok al terzo mandato: "Meloni ha mostrato intelligenza politica"

In questa notizia si parla di: Luca Terzo Mandato Meloni

Stop al terzo mandato per De Luca: ecco le motivazioni della Consulta - Il divieto di terzo mandato per i presidenti delle regioni a statuto ordinario, incluso Vincenzo De Luca, è diventato immediatamente operativo.

"Prova di intelligenza politica". Terzo mandato, De Luca promuove la Meloni #6giugno #iltempoquotidiano https://iltempo.it/politica/2025/06/06/news/terzo-mandato-vincenzo-de-luca-promuove-giorgia-meloni-intelligenza-politica-42881113/… Partecipa alla discussione

*[TERZO MANDATO]* Fdi rompe il silenzio e apre al terzo mandato per i governatori. Gasparri frena, la Lega s’infuria, Zaia si sfrega il mento. E Meloni? Fa finta di niente, ma ha già dato l’ok Partecipa alla discussione

Terzo mandato, si riparte. FdI vuole accelerare. E De Luca elogia Meloni - Forza Italia frena, la Lega insiste. Salvini: "Discutiamo, ma facciamo presto". Il governatore dem campano: prova di intelligenza politica della premier. Segnala msn.com

De Luca, terzo mandato? Meloni sa che centrodestra si lacera - "Credo che sia una prova, ancora una volta, di intelligenza politica della Meloni, nel senso che la vicenda delle Regioni rischia di lacerare la coalizione di centrodestra, di aprire un conflitto anch ... Da ansa.it

Terzo mandato in Regione, De Luca ora elogia Meloni: “Se vuole, fa la legge” - Dopo l’apertura di Donzelli (Fdi) il presidente spera nella ricandidatura: “Per mettere la fiducia e varare la norma bastano 48 ore” ... Lo riporta napoli.repubblica.it

Politica. Apertura FdI su terzo mandato. De Luca: Prova di intelligenza politica di Meloni