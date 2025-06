De Luca su Gaza | “È genocidio solo azzeccagarbugli non vedono”

Vincenzo De Luca scuote l’opinione pubblica a Roma, definendo il conflitto in Gaza un "genocidio" e criticando chi minimizza la gravità della situazione. Le sue parole accendono il dibattito sulla necessità di riconoscere e intervenire davanti a una tragedia umanitaria senza precedenti. Ma cosa significa davvero questa definizione e quale impatto avrà nel contesto internazionale? Continua a leggere per scoprire i dettagli e le reazioni che stanno infiammando il dibattito pubblico.

Alla manifestazione di Roma Vincenzo De Luca ha definito "genocidio" il massacro in atto nella guerra di Gaza, aggiungendo che, di fronte a quello che sta succedendo, non si può "tagliare il pelo in quattro". 🔗 Leggi su Fanpage.it

De Luca al Salone del Libro di Torino: “Una vergogna per il mondo civile quello che sta accadendo a Gaza” - Durante l'inaugurazione del Salone del Libro di Torino 2025, il presidente De Luca ha denunciato la drammatica situazione a Gaza, raccontando l'arrivo di un bambino di tre anni ferito dalle bombe israeliane all'Ospedale pediatrico Santobono di Napoli.

De Luca, solo gli azzeccagarbugli non parlano di genocidio - "Ho trovato tante persone che per un anno sono state in letargo, non hanno aperto bocca quando noi stavamo a piazza Plebiscito con 50mila giovani a chiedere il cessate il fuoco. (ANSA) ... Come scrive ansa.it

Vincenzo de luca sulla crisi di gaza: «60mila morti e 30mila bambini uccisi prima di una reazione» - Il governatore Vincenzo De Luca critica l’inerzia politica italiana di fronte alla crisi di Gaza, denunciando il genocidio e sottolineando l’importanza delle manifestazioni giovanili per chiedere pace ... Si legge su gaeta.it

De Luca: “Si può giocare con le parole ma a Gaza è genocidio attuato da un criminale, Netanyahu. E nella guerra in Ucraina non ci sono innocenti” - Possiamo giocare con le parole, ma a Gaza è un genocidio attuato da un criminale che si chiama Netanyahu“. Sono le parole del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, nel corso del ... Come scrive ilfattoquotidiano.it