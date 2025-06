De Grandis | Bonny e Hojlund per l’Inter? Sarebbero ottimi colpi!

L’Inter punta forte sul mercato estivo, e i nomi di Bonny e Hojlund emergono come grandi chance per rinforzare l’attacco. Stefano De Grandis, esperto di Sky Sport, si esprime con entusiasmo: «Se arrivassero tutti e due sarebbero un’ottima coppia». Ma quali sono i dettagli di questi potenziali acquisti? Scopriamo insieme come potrebbero cambiare le sorti dei nerazzurri nella prossima stagione.

Stefano De Grandis ha detto la sua su Sky Sport sul possibile mercato dell’Inter in quest’estate. Tra i nomi in ballo ci sono Bonny e Hojlund per il reparto offensivo. NUOVI ACQUISTI – Bonny e Hojlund sono i nomi che girano per l’ Inter sul mercato a prescindere dall’arrivo di Chivu come allenatore. Stefano De Grandis approva i due possibili colpi del club nerazzurro: «Se arrivassero tutt’e due sarebbero un’ottima coppia. Bonny prende bene palla, fa giocare bene la squadra ed ha margine di crescita. Hojlund con l’Atalanta ha segnato tantissimo, conosce già il campionato. Come alternative a Lautaro Martinez e Thuram vanno bene, ma anche come ricambi veri e propri. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - De Grandis: «Bonny e Hojlund per l’Inter? Sarebbero ottimi colpi!»

