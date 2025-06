De Grandis analizza | Evaporata l’Inter evaporata la Nazionale!

De Grandis analizza la crisi della Nazionale, esplorandone le cause e tracciando sorprendenti paralleli con l'Inter. Dopo il netto 0-3 contro la Norvegia, Stefano De Grandis riflette sulla mancanza di giocatori capaci di saltare l’uomo e sull’evoluzione tattica italiana. La sua analisi offre uno sguardo approfondito sulle sfide del calcio italiano, evidenziando come problemi e soluzioni possano essere condivisi tra nazionale e club. Una riflessione che invita a cambiare rotta.

De Grandis analizza la crisi della Nazionale, scaturita ieri dopo il KO con la Norvegia per 3-0. E al contempo fa un’associazione con l’Inter. PARALLELISMO – Stefano De Grandis, ospite negli studi di Sky Sport 24, associa la crisi dell’Italia a quella della Beneamata: « La cosa che mi sento di dire è che l’Italia ha rinunciato ai giocatori che saltano l’uomo, ha giocato sempre col 3-5-2 o col 3-5-1-1. I talenti che saltano l’uomo sono pochi, ad esempio l’Inter che è stata la squadra portante non ne ha. La crisi esiste ma ieri si è vista molto di più. Perché nelle ultime partite della Nations League quando Spalletti si è affidato al blocco Inter: da Barella a Bastoni passando per Frattesi e Dimarco, l’Inter in questo momento è evaporata e insieme all’Inter è evaporata anche la Nazionale. 🔗 Leggi su Inter-news.it