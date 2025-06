De Bruyne Napoli ci siamo | via libera sui diritti d’immagine cosa manca per l’ufficialità del giocatore accostato anche alla Juventus Retroscena

Kevin De Bruyne è ormai ad un passo dall’approdare al Napoli, con il via libera definitivo degli agenti sui diritti d’immagine che ha chiarito gli ultimi dubbi. La trattativa è in fase di definizione, e ora manca solo il tassello finale per ufficializzare il trasferimento, anche se si parla di un possibile interesse della Juventus. Cosa manca davvero prima dell’annuncio ufficiale? Restate sintonizzati, perché la scena del calciomercato sta per cambiare ancora una volta.

De Bruyne Napoli: via libera da parte degli agenti sui diritti d’immagine, cosa manca per l’ufficialità del belga accostato pure alla Juventus. Ormai manca davvero poco: Kevin De Bruyne è a un passo dal diventare un nuovo giocatore del Napoli. Come riferito da Gianluca Di Marzio, gli agenti del centrocampista belga hanno dato il via libera definitivo sui diritti d’immagine, uno degli ultimi nodi da sciogliere prima della firma. Una volta concluse le visite mediche, De Bruyne potrà apporre la firma sul contratto che lo legherà ufficialmente al club partenopeo. L’arrivo a Napoli è previsto al termine degli impegni con la Nazionale, dopo i quali inizierà ufficialmente la sua prima avventura in Serie A. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - De Bruyne Napoli, ci siamo: via libera sui diritti d’immagine, cosa manca per l’ufficialità del giocatore accostato anche alla Juventus. Retroscena

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Bruyne Napoli Manca Libera

De Bruyne al Napoli, il City cerca il suo sostituto: la scelta di Guardiola - Il Napoli si prepara ad affrontare il Parma in un match cruciale per la corsa allo scudetto, dopo il pareggio contro il Genoa.

Napoli, è fatta per De Bruyne: martedì visite mediche e ufficialità. Enorme bonus alla firma, le cifre del contratto - La SSC Napoli ha definito il primo acquisto del calciomercato invernale. Ad annunciarlo il giornalista di SKY, Gianluca Di Marzio, il quale, sul proprio ... dailynews24.it scrive

De Bruyne-Napoli: via libera sui diritti d’immagine, mancano solo visite e firma - Ormai manca davvero poco: Kevin de Bruyne sta per diventare un nuovo giocatore del Napoli. Via libera degli agenti sui diritti d’immagine e, dopo le visite mediche, il centrocampista belga potrà ... Scrive gianlucadimarzio.com

SKY - De Bruyne al Napoli, arriva il via libera degli agenti sui diritti d'immagine - Ormai manca davvero poco: Kevin de Bruyne sta per diventare un nuovo giocatore del Napoli. Via libera degli agenti sui diritti d’immagine e, dopo le visite mediche, il centrocampista belga potrà firma ... napolimagazine.com scrive

CLAMOROSODE BRUYNE AL NAPOLI: VINCIAMO LA CHAMPIONS LEAGUE!!