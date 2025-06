De Bruyne dalla Turchia provano a beffare il Napoli | annuncio dal Belgio

Tutta Napoli è in fermento per l’imminente arrivo di Kevin De Bruyne, il fuoriclasse belga che promette di portare ancora più magia nel centrocampo azzurro. Mentre circolano voci di un possibile inserimento di un altro club tra le trattative, l’entusiasmo dei tifosi rimane alle stelle. Il sogno di vedere De Bruyne in azzurro si fa sempre più vivo: l’attesa si trasforma in speranza, pronta a diventare realtà.

Tutta Napoli attende l’arrivo in azzurro di Kevin De Bruyne: intanto, in queste ore spunta la notizia dell’inserimento di un altro club tra il centrocampista e il club azzurro. I tifosi del Napoli non attendono altro: l’arrivo in città di un certo Kevin De Bruyne non può che mandare in hype un’intera piazza, che ancora si gode la gioia per uno Scudetto conquistato in maniera eroica dagli uomini di Antonio Conte. Senz’altro, anche il tecnico leccese non vede l’ora di poter allenare il centrocampista belga, in questi giorni impegnato con la sua Nazionale. Ancora pochi giorni e KDB dovrebbe (condizionale d’obbligo fino a quando non c’è nero su bianco, ma sull’affare sembrano esserci ormai pochi dubbi) abbracciare l’azzurro. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - De Bruyne, dalla Turchia provano a beffare il Napoli: annuncio dal Belgio

In questa notizia si parla di: Bruyne Napoli Turchia Provano

De Bruyne al Napoli, il City cerca il suo sostituto: la scelta di Guardiola - Il Napoli si prepara ad affrontare il Parma in un match cruciale per la corsa allo scudetto, dopo il pareggio contro il Genoa.

Sky - De Bruyne al Napoli, trattativa in corso: al momento il nodo è la sua famiglia, molto dipenderà da sua moglie - Il Napoli sta provando il colpo Kevin De Bruyne. Al momento è un sogno lontano e complicato. Il Liverpool infatti sta cercando di convincere De Bruyne a restare in Premier e firmare per i Reds. Da msn.com

De Bruyne, Modric, Dzeko: perché la Serie A sta diventando la nuova Turchia, un rifugio di vecchi campioni - La Serie A come la Turchia: De Bruyne, Modric e Dzeko dimostrano come il campionato italiano stia diventando il buen retiro di stelle a fine carriera. Da sport.virgilio.it

Calciomercato Napoli, dopo De Bruyne c'è anche Hojlund - Dalla suggestione al sogno, fino alla concreta possibilità. Il Napoli sta provando a far si che quella di Kevin De Bruyne (33) non sia soltanto una favola, ma si trasformi in un’opportunità. Segnala ilmattino.it