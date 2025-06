De Bruyne al Napoli superato il nodo diritti di immagine Mancano visite e firma Di Marzio

Kevin De Bruyne si avvicina al Napoli, segnando un passo decisivo nella crescita internazionale del club di De Laurentiis. Dopo Lukaku e Mertens, il suo arrivo potrebbe rappresentare la svolta definitiva, portando prestigio e qualità senza precedenti in maglia azzurra. Con i nodi dei diritti di immagine ormai superati e le visite mediche in programma, tutto sembra pronto per questa grande operazione: manca solo la firma di Di Marzio.

Kevin De Bruyne sta per aggiungersi alla lista dei belga che Mertens ha convinto a venire a Napoli, dopo Lukaku (fondamentale per il quarto scudetto ndr). Ma stavolta c’è di più: se un giocatore del suo calibro ha deciso di continuare a giocare ad alti livelli scegliendo Napoli, ciò significa che sta cambiando radicalmente la levatura internazionale del club di De Laurentiis. Spiega Gianluca Di Marzio, noto esperto di mercato, che anche gli ultimi nodi contrattuali legati ai diritti di immagine del centrocampista ex City (conosciamo i cavilli complessi dei contratti del Napoli) sono stati risolti. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - De Bruyne al Napoli, superato il nodo diritti di immagine. Mancano visite e firma (Di Marzio)

