De Bruyne al Napoli l’annuncio è netto | non si torna più indietro

Il Napoli ha fatto tremare il mercato: Kevin De Bruyne potrebbe arrivare a parametro zero, un annuncio che segna una svolta epocale. Dopo aver conquistato il quarto scudetto, i partenopei sono pronti a rinforzare la rosa e puntano forte sul talento belga. La certezza è che questa operazione cambierà gli equilibri della Serie A, rendendo il prossimo campionato ancora più avvincente e ricco di sorprese.

In casa Napoli, di fatto, bisogna registrare un importantissimo annuncio sul possibile ingaggio a parametro zero da parte di Kevin De Bruyne. Il Napoli, dopo aver vinto il suo quarto scudetto, è ovviamente focalizzato sulla preparazione per la prossima stagione. Anche perché quest'oggi c'è stato il sorteggio del calendario del prossimo campionato di Serie A. La squadra di Antonio Conte, dunque, esordirà nella prossima stagione al Mapei Stadium contro il Sassuolo. Nel frattempo, però, bisogna registrare delle importantissime novità sul possibile approdo nel Napoli di Kevin De Bruyne. Calciomercato Napoli, via libera degli agenti di Kevin De Bruyne: ecco gli ultimi dettagli sul belga.