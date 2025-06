Dazi Trump | Nuovo round di colloqui con la Cina lunedì a Londra

Lunedì a Londra si aprirà un nuovo capitolo nelle trattative tra Stati Uniti e Cina, con Donald Trump che annuncia un incontro cruciale sui dazi. A poche settimane dai recenti sviluppi, le parti sembrano determinati a trovare un accordo che possa riequilibrare il commercio globale. Riusciranno a superare le tensioni e a gettare le basi per una nuova stabilità economica? Il futuro delle relazioni commerciali è in bilico, e questa giornata potrebbe fare la differenza.

(Adnkronos) – Il presidente americano Donald Trump ha annunciato per lunedì prossimo a Londra il nuovo incontro tra gli Stati Uniti e la Cina sui dazi. "Il segretario al Tesoro, Scott Bessent, quello al Commercio, Howard Lutnick e il rappresentante Usa per il Commercio, Jamieson Greer, vedranno i rappresentanti di Pechino per l'accordo commerciale" ha .