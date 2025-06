Davide Barzan il divo fa affari con i gadget | quando l’inchiesta diventa show

Davide Barzan, il divo dai capelli ricci e dall’aria sbarazzina, trasforma ogni occasione in un vero e proprio show. Tra gadget innovativi e affari nascosti, il suo nome si fa spazio tra glamour e mistero, lasciando tutti a chiedersi: quanto c’è di vero e quanto di spettacolo? Quando l’inchiesta diventa intrattenimento, il confine tra realtà e finzione si dissolve, e il gossip si accende. È qui che tutto comincia…

Rimini, 7 giugno 2025 – La chioma riccioluta, un po' afro, è il suo marchio di fabbrica. Tra una vasca e l'altra in viale Ceccarini o nei privé dove si sciabola champagne. Basta vederla spuntare, perché qualcuno cominci a bisbigliare, dando di gomito al vicino. "Hai visto chi c'è?". È lui, proprio lui: Davide Barzan, calabrese d'origine, riccionese d'adozione, consulente – in tandem con la sorella avvocata – di Manuela Bianchi, la nuora di Pierina Paganelli (uccisa a Rimini con 29 coltellate il 3 ottobre del 2023) e del fratello Loris. Lui, Barzan, in questa popolarità piovuta dal cielo, ci sguazza.

