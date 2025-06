Davide Ancelotti la decisione dopo il passaggio del padre sulla panchina del Brasile | nuovo percorso o ancora con Carletto?

Dopo l’addio al Real Madrid e il passaggio del padre Carlo sulla panchina del Brasile, il futuro di Davide Ancelotti si fa ancora più interessante. Tante offerte sul tavolo, ma lui ha scelto di rimanere fedele alla famiglia, entrando nello staff tecnico della Seleçao come vice-allenatore. Un nuovo capitolo per il giovane talento, pronto a scrivere il proprio percorso nel calcio internazionale e a consolidare la propria carriera.

Il futuro di Davide Ancelotti dopo l'addio al Real Madrid con il padre Carlo: tante offerte, ecco la sua decisione per la prossima stagione Davide Ancelotti ha deciso di seguire ancora una volta il padre Carlo e farà parte dello staff tecnico del Brasile, ricoprendo il ruolo di vice-allenatore.

