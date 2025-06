Davide Ancelotti ha rifiutato tre panchine per seguire il papà Carlo in Brasile Schira

Davide Ancelotti ha scelto di seguire il papà Carlo in Brasile, rifiutando tre offerte di prestigio come quelle dei Rangers, Deportivo La Coruna e Basilea. Dopo aver conquistato l’ammirazione a Madrid, il giovane talento si prepara a vivere una nuova avventura al fianco del maestro in Sudamerica, confermando così la forte volontà di crescere e imparare sotto la guida del padre. La loro collaborazione promette scintille nel mondo del calcio internazionale.

Davide Ancelotti seguirà il papà Carlo anche alla guida della Nazionale brasiliana. Almeno secondo le ultime notizie di mercato di Nicolò Schira. Il quale su X scrive che Davide, molto apprezzato in questi anni a Madrid, ha rifiutato tre panchine: quelle dei Rangers, del Deportivo La Coruna e del Basilea. E che sarà in Brasile come assistente di suo padre che è ct della Nazionale brasiliana e che aveva già scelto come assistente Paul Clement. Davide #Ancelotti has turned down three bids in the last days as head-coach (Rangers FC, Deportivo La Coruna and FC Basel) to join #Brazil National Team as assistant of his father Carlo.

