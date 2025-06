David Juventus svolta nel futuro dell’attaccante? Riflessioni a rilento dei bianconeri e spunta un rischio nella possibile trattativa | le ultimissime

Il futuro di David, l’attaccante canadese che potrebbe approdare alla Juventus a parametro zero, tiene banco tra le mura dei bianconeri. Dopo aver lasciato il Lille, il suo nome è al centro di un acceso dibattito tra le fila juventine, ma i rinnovi e le trattative si svolgono a rilento. La possibile trattativa nasconde però anche un rischio inatteso, che potrebbe influenzare drasticamente il destino del giovane talento. Ecco gli ultimi aggiornamenti sulla situazione...

David Juventus, svolta nel futuro dell’attaccante accostato ai bianconeri: tutti i dettagli sul canadese. Il futuro di David è ancora tutto da decidere. L’attaccante ha lasciato il Lille e potrebbe essere un colpo interessante a parametro zero. Il calciomercato Juve lo monitora con attenzione ma secondo quanto riportato da Giovanni Albanese, starebbero continuando le riflessioni sul canadese. PAROLE – «I discorsi su David non si sono arenati ma le riflessioni sono a rilento. Non credo che questo vada a favore della Juve perché si muove a parametro zero e rischia di scatenare un’asta con altri club. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com