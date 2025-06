David Juventus | si valuta questa offerta per il canadese Qual è l’idea della dirigenza per mettere le mani sul colpo in attacco cifre e dettagli

Il calciomercato della Juventus si infiamma con l’obiettivo di rinforzare l’attacco, soprattutto ora che Vlahovic sembra prossimo alla partenza. Tra le opzioni in cima alla lista ci sono il canadese David e altri profili come Gyokeres e Retegui. La strategia della dirigenza? Investire con intelligenza, valutando cifre e dettagli per assicurarsi il rinforzo più funzionale alle ambizioni bianconere. Ma qual è il vero piano dietro queste trattative?

David Juventus: ecco la proposta per il canadese. Qual è l’idea della dirigenza per piazzare il colpo in attacco, cifre e dettagli. Il calciomercato Juventus entra nel vivo. Con Vlahovic vicino all’addio, la dirigenza bianconera accelera per un nuovo centravanti. Il sogno resta Gyokeres dello Sporting Lisbona, valutato 70 milioni dopo una stagione da 54 gol, ma la concorrenza è forte. Più accessibili Retegui, seguito anche dall’Atalanta, e Goncalo Ramos del PSG, entrambi valutati tra i 40 e i 50 milioni. In alternativa, la Juve guarda ai parametri zero. Tra i nomi seguiti c’è anche David, attaccante in scadenza di contratto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - David Juventus: si valuta questa offerta per il canadese. Qual è l’idea della dirigenza per mettere le mani sul colpo in attacco, cifre e dettagli

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Juventus Dirigenza Canadese Qual

Mercato Juventus, la dirigenza fa sul serio: scout per visionare l’attaccante. Svelato il piano del club bianconero - La dirigenza della Juventus intensifica le strategie di mercato, puntando a rinforzare l'attacco con nuovi talenti.

David Juventus: si valuta questa offerta per il canadese. Qual è l’idea della dirigenza per mettere le mani sul colpo in attacco, cifre e dettagli - David Juventus: ecco la proposta per il canadese. Qual è l’idea della dirigenza per piazzare il colpo in attacco, cifre e dettagli Il calciomercato Juventus entra nel vivo. Con Vlahovic vicino all’add ... Riporta juventusnews24.com

David Juventus, i bianconeri sono in vantaggio e puntano l’attaccante canadese! Sarà decisiva questa mossa del club: le ultimissime - David Juventus, i bianconeri sono in vantaggio per l’attaccante del Lille: tutti gli ultimissimi aggiornamenti Il giornalista Giovanni Albanese ha analizzato le possibili mosse del calciomercato Juve ... Scrive juventusnews24.com

Juventus, starebbe crescendo l'ottimismo per Jonathan David - La dirigenza bianconera può provare ad accontentare le richieste economiche del giocatore che a breve sarà libero a parametro zero ... Scrive it.blastingnews.com

Mercato - Juve sulle punte: Ramos l’alternativa a David