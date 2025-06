Davanti al Teatro Massimo l' urlo contro gli orrori a Gaza il palestinese di Palermo | Basta genocidio

Davanti al maestoso Teatro Massimo di Palermo, centinaia di cittadini si sono riuniti per gridare "Basta genocidio" e denunciare gli orrori a Gaza. Uno striscione eloquente e unire le voci di molti, un gesto di solidarietà e protesta contro ogni forma di violenza. La piazza si fa portavoce di un appello che supera i confini, richiamando l’attenzione su una delle crisi più drammatiche di oggi. È il momento di ascoltare e agire.

"Palermo in piazza per Gaza. Basta complicità ". Parole su uno striscione che si prendono la scena davanti al Teatro Massimo, la principale istituzione culturale cittadina. In centinaia si sono presentati all'iniziativa promossa dai partiti del centrosinistra e da numerosi collettivi pacifisti

