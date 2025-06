dassilva nuovo sciopero della fame in carcere

Louis Dassilva, detenuto nel carcere di Rimini dall’estate scorsa, ha intrapreso un nuovo sciopero della fame per denunciare le condizioni della sua detenzione. La sua protesta, ormai alla settima giornata, desta forte attenzione e solleva interrogativi sulla tutela dei diritti dei detenuti. Un gesto di protesta che potrebbe segnare un passaggio cruciale nella battaglia legale e umana di Dassilva, che invita a riflettere sul sistema penitenziario italiano.

Rimini, 7 giugno 2025 – Da una settimana Louis Dassilva, detenuto in regime di carcerazione preventiva nel carcere dei Casetti di Rimini dal 16 luglio dell'anno scorso per l'omicidio di Pierina Paganelli, ha iniziato nuovamente lo sciopero della fame per protesta contro la sua permanenza nella casa circondariale della città romagnola. Lo confermano i legali Riario Fabbri, e Andrea Guidi che difendono il 35enne senegalese, unico indagato per l’omicidio di via del Ciclamino. A inizio maggio Dassilva era stato ricoverato all'ospedale Infermi di Rimini in coma metabolico, dopo che per sette-otto giorni aveva portato avanti lo sciopero della fame e della sete. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it