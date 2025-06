Dario Moccia e la maratona Twitch per AIRC 2025 | raccolti oltre 80 000 euro per la ricerca

Dario Moccia torna a stupire con la sua maratona Twitch di 31 ore, raccogliendo oltre 80.000 euro per AIRC 2025. Un’impresa che unisce intrattenimento, solidarietà e passione, coinvolgendo ospiti d’eccezione e una community generosa. Un risultato straordinario che testimonia come il gaming possa diventare un potente strumento di cambiamento. Alla fine di questa maratona, Moccia invita tutti a continuare a sostenere questa nobile causa, perché insieme si può fare la differenza.

