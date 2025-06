Danni maltempo | da Roma altri 8 milioni per interventi tra Genova Imperia e Savona

Danni maltempo: da Roma altri 8 milioni destinati a interventi urgenti tra Genova, Imperia e Savona. Il Consiglio dei ministri ha approvato uno stanziamento fondamentale per riparare i danni causati dall’ondata di maltempo che ha flagellato queste zone tra febbraio e marzo 2024. Le risorse serviranno a rafforzare le infrastrutture, riparare strade e proteggere le comunità più colpite, garantendo un rapido ritorno alla normalità.

Via libera da parte del Consiglio dei ministri allo stanziamento di ulteriori 8 milioni di euro a seguito dell'ondata di maltempo che ha colpito in particolare la Città metropolitana di Genova e le province di Imperia e Savona tra il 9 febbraio e il 31 marzo 2024.

