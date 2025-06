Danni dopo il tornado del luglio 2023 in provincia arrivano 680 mila euro per 14 interventi

Dopo il devastante tornado di luglio 2023, la risposta delle istituzioni non si è fatta attendere. Con oltre 4 milioni di euro stanziati, i fondi contribuiranno a ricostruire le comunità colpite attraverso 14 interventi specifici, dall’installazione di impianti fotovoltaici alla messa in sicurezza di infrastrutture essenziali. Un segnale concreto di solidarietà e ripartenza, che testimonia l’impegno del governo nel sostenere il territorio.

Ammontano a oltre 4 milioni di euro le risorse che il governo ha stanziato nei giorni scorsi in favore dei comuni colpiti dal tornado nel luglio 2023. Ripristino o messa in sicurezza di coperture, impianti fotovoltaici, illuminazione pubblica e segnaletica stradale, sostituzione di lucernai.

In questa notizia si parla di: Tornado Luglio Euro Danni

