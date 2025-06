Danimarca linea dura sull' Islam

La Danimarca, sotto la guida della premier Mette Frederiksen, adotta una linea dura sull'islam, promuovendo misure che scuotono il panorama europeo. Con un giro di vite che mira a vietare burqa e niqab in ambienti scolastici e universitari, il governo si impegna a rafforzare i valori di coesione e neutralità . Un intervento deciso che solleva molteplici dibattiti sulla libertà e la sicurezza nel continente.

E’ un governo socialdemocratico a guidare la stretta più dura in Europa. La premier danese Mette Frederiksen ha annunciato un giro di vite che fa discutere. Vuole vietare burqa e niqab negli istituti scolastici e universitari, estendendo la legge già in vigore dal 2018 che ne proibisce l’uso nei luoghi pubblici. Non solo: nel mirino finiscono anche le sale di preghiera nelle scuole, considerate un ostacolo alla coesione e alla neutralità degli spazi educativi. Una linea netta che spiazza e una mossa che accende il dibattitto sull’identità , la laicità e l’integrazione nel cuore del Nord Europa. Ma non è tutto. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Danimarca, linea dura sull'Islam

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Dura Linea Danimarca Islam

Mensa a scuola. La "linea dura" riduce i morosi - Grazie a una linea dura sull'eliminazione della morosità , l'amministrazione comunale sta ottenendo risultati significativi nella gestione delle rette per la mensa scolastica.

In Danimarca vincono i socialdemocratici. Crollo dei sovranisti - Le elezioni in Danimarca sanciscono un cambio di governo. Vincono i socialdemocratici che hanno però adottato una linea più dura sull'immigrazione. La 41enne Mette Frederiksen sarà la premier ... Da ilfoglio.it

Linea dura in Danimarca: i centri per i migranti solo fuori dai confini Ue - Nelle settimane successive lo stesso Tesfaye ammise di aver «identificato una manciata di paesi» con cui discutere il progetto pur precisando che si sarebbe trattato di centri «in linea con gli ... Scrive ilgiornale.it

JD Vance adotta una linea dura in Groenlandia, critica frontalmente la Danimarca - Durante la sua visita alla base militare degli Stati Uniti a Pituffik, in Groenlandia, venerdì, il vicepresidente JD Vance ha concentrato le sue energie nel criticare la Danimarca per non aver ... Si legge su msn.com

PTV news 21.06.17 - Cambio al vertice in Arabia Saudita: linea dura contro l’Iran