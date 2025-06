Danilo ripercorre l’addio alla Juventus | Lasciarla è stato molto difficile Ho preso tempo ma poi mi sono fatto questa domanda

Danilo, ex capitano della Juventus, rivive con emozione l’addio ai bianconeri, un momento ricco di sentimenti e sfide personali. Dopo aver preso tempo per riflettere, si è chiesto se fosse arrivato il momento di tornare in Brasile, al Flamengo. Le sue parole svelano il lato umano di un professionista che ha vissuto un addio difficile, ma necessario per seguire il proprio cuore e le proprie ambizioni. Il suo racconto ci invita a scoprire il coraggio di cambiare.

Danilo, ex capitano della Juventus, ha ripercorso così l’addio ai colori bianconeri. Queste le sue dichiarazioni. Nell’intervista a Romario TV, c’è un passaggio significativo in cui Danilo ha voluto ripercorrere anche l’addio alla Juventus per tornare in Brasile, al Flamengo. Queste le parole dell’ex capitano bianconero. PAROLE – «Quando ho lasciato la Juve è stato molto difficile. Sai, il pensiero di dover lasciare l’Europa, la Champions League e queste cose. Poi mi sono fatto una domanda chiedendomi quale fosse la cosa che mi emozionava veramente quando ne parlavo e la risposta era il Flamengo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Danilo ripercorre l’addio alla Juventus: «Lasciarla è stato molto difficile. Ho preso tempo, ma poi mi sono fatto questa domanda»

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Addio Juventus Danilo Ripercorre

Juventus, arrivano conferme sull’addio: succederà a fine stagione - La Juventus si prepara a un cambio significativo, con conferme sul possibile addio di alcuni giocatori a fine stagione.

Pagina 3 | Danilo: "Dopo l'addio Juve una domanda difficile. Guardiola spartiacque" - Le parole dell'ex bianconero sull'esperienza al Flamengo, il Brasile di Ancelotti e quei concetti che ricordano Allegri ... Secondo tuttosport.com

Danilo: "Dopo l'addio Juve una domanda difficile. Guardiola spartiacque" - Le parole dell'ex bianconero sull'esperienza al Flamengo, il Brasile di Ancelotti e quei concetti che ricordano Allegri ... Riporta tuttosport.com

Juventus, altro che addio: il giocatore rinnova con il club - Altro che addio: il giocatore ha rinnovato con il club. Le ultime sul mondo del calcio relative all'ex Juventus. Da rompipallone.it

JUVENTUS ATALANTA 3 A 3 - Alessandro Vanoni #shorts #calcio