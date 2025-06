Danilo Mariani si unisce alla cordata di Alessandro Di Paolo per l' Ancona

Danilo Mariani, imprenditore romano di 60 anni, si unisce alla cordata guidata da Alessandro Di Paolo ad Ancona. Con un passato nel settore sanitario e una lunga esperienza nell’acquisizione di società sportive, Mariani sembra pronto a fare il grande salto nel mondo del calcio. La sua presenza potrebbe rafforzare ulteriormente il progetto, portando nuova energia e ambizione. Ma quali saranno i prossimi passi di questa alleanza strategica? Solo il tempo potrà svelarlo.

Potrebbe essere Danilo Mariani l'imprenditore romano pronto a entrare nella cordata costruita da Polci e Manciola a capo di cui ci sarĂ Alessandro Di Paolo. Il sessantenne romano Danilo Mariani negli anni scorsi, attraverso la Health Factory spa di cui era amministratore, era stato associato al tentativo di acquistare la Lucchese, l'Arezzo, il Rimini, il Trapani, la Pistoiese, il Lecco, insomma un lungo elenco di societĂ . Mariani, però risulta amministratore anche di diverse altre aziende e negli anni scorsi è stato prima direttore generale del Livorno, negli ultimi mesi del 2020, e poi anche direttore generale del Roma City, la scorsa estate, incarico poi concluso a dicembre.

