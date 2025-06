Daniele Rugani e Michela Persico è crisi | un anno dopo il matrimonio a Torino tira aria di separazione

Un anno dopo il loro matrimonio da favola a Torino, Daniele Rugani e Michela Persico sembrano affrontare una crisi che potrebbe mettere a dura prova la loro unione. La coppia, un tempo simbolo di felicità e complicità, si trova ora sotto i riflettori per le tensioni che emergono tra le righe delle cronache rosa. Ma cosa riserva il futuro per questa coppia? Il tempo ci dirà se è solo una fase passeggera o qualcosa di più profondo.

È passato poco più di un anno. Il 29 maggio 2024 Daniele Rugani, in quel periodo difensore della Juventus in procinto di trasferirsi in prestito all'Ajax e Michela Persico, influencer e giornalista sportiva, si erano detti sì nella Chiesa di San Carlo Borromeo in Piazza San Carlo.